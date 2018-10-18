Сегодня 18 октября 2018 года, 15:49

Защита права собственности в практике Верховного Суда и ЕСПЧ стала темой лекции советника Юридической группы LCF Елены Волянской

Напомнив слушателям о сути виндикационного иска, лектор рассказала о спорных вопросах судебной практики, связанных с рассмотрением таких исков. Один из них — исковая давность. С одной стороны, исковая давность к спорам о виндикации не применяется, что следует из постановления Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда: «Право человека на собственность подлежит защите в течение всего времени наличия у лица титула собственника. Законодательным основанием для утраты лицом права собственности во времени является положение Гражданского кодекса Украины о приобретательной давности (статья 344 Гражданского кодекса Украины). А потому положения об исковой давности к заявленным исковым требованиям об истребовании имущества в порядке статьи 388 Гражданского кодекса Украины не применяются».

С другой стороны, в других делах этот же суд приходит к выводу, что исковая давность к спорам о виндикации применяется: «К исковым требованиям об истребовании имущества на основании статей 387, 388 ГК Украины применяется общая исковая давность в три года». В настоящее время поставить точку и решить данную правовую проблему должна Большая Палата Верховного Суда.

Лектор также подчеркнула, что, согласно позиции Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, добросовестность приобретения является не предметом иска, а одним из обстоятельств, которое имеет значение для дела и подлежит доказыванию по иску об истребовании имущества.

Поскольку возмездность приобретения имущества сама по себе не свидетельствует о добросовестности приобретателя, тот же суд определил критерии, по которым можно определить добросовестность приобретателя. По мнению суда, приобретатель признается добросовестным, если при совершении сделки он не знал и не мог знать об отсутствии у продавца прав на отчуждение имущества, например, принял все разумные меры, проявил осторожность и осмотрительность для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. При этом в действиях приобретателя не должно быть и неосторожной формы вины, поскольку он не только не осознавал и не желал, но и не допускал возможности наступления каких-либо неблагоприятных последствий для владельца. Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем при условии, что сделка, в результате которой он приобрел во владение спорное имущество, соответствует всем признакам действительности сделки, за исключением того, что она совершена при отсутствии у продавца права на отчуждение.

«Право на истребование имущества из чужого незаконного владения имеет исключительно лицо, которое владеет соответствующими правоустанавливающими документами, беспрекословно подтверждающими принадлежность ему определенного имущества, незаконно присвоенного другим лицом», — подчеркнула Елена Волянская.

Далее в ходе лекции был рассмотрены особенности кондикции, эвикции, негаторных исков и реституции, которые лектор проиллюстрировала примерами национальной судебной практики. Слушатели также ознакомились с решениями Европейского суда по правам человека, направленными на защиту прав собственности, и применением практики ЕСПЧ Верховным Судом.