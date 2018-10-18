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Власти работают над упрощением регистрации места проживания с учетом опыта ЕС и США

17 октября с.г. в помещении Верховной Рады состоялась презентация и регистрация проекта Закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Участие в мероприятии принял первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, народные депутаты Украины. Соответствующий законопроект был разработан Офисом реформирования административных услуг, сообщает сайт МЭРТ.

«Подход к регистрации места проживания в Украине не менялся еще с советских времен. Сегодня процедура заставляет каждого гражданина доказывать государству свое право проживания в квартире и собирать ряд справок и подтверждений. Реформа предусматривает введение принципа, согласно которому лицу достаточно сообщить о своем месте проживания посредством одного заявления. Новая система базируется на полном доверии гражданам со стороны государства», — пояснил важность совершенствования законодательства в сфере регистрации места проживания в Украине Максим Нефедов.

Представляя законопроект, народный депутат Украины Сергей Березенко отметил, что новая система сделает услугу регистрации места проживания доступной онлайн и отменяет дополнительные документы и справки. «В соответствии с положениями законопроекта, заявление на регистрацию места жительства можно будет подать обычным способом в органе или ЦПАУ, но теперь услуга регистрации места проживания станет доступной через интернет. Простота и удобство этой услуги сделают ее легкой и доступной для всех граждан Украины», — отметил народный депутат.

Согласно законопроекту для регистрации или снятия с регистрации подается только одно заявление, не нужны никакие документы и согласования, внесение в паспорт отметок о месте проживания будет не обязательным и будет осуществляться только по желанию лица.

Проектом закона отменяется бумажный документооборот; устраняется необходимость подавать справки о месте жительства или составе семьи; исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица.

В автоматическом режиме регистрации/снятия с регистрации места проживания будут осуществляться на основании сведений из государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС) регистрация места проживания новорожденного ребенка, снятие с регистрации места проживания умершего/лица, объявленного умершим, уведомление о регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет органа регистрации по прежнему месту жительства ребенка.

«В связи с ускорением темпа жизни и ростом мобильности населения предоставление услуг должно соответствовать потребностям времени. С этой целью в реестрах территориальных общин будут задействованы современные технологии для взаимодействия государства с гражданами, такие как номер мобильного и электронная почта», — отметил народный депутат Антон Геращенко.

В свою очередь, председатель Офиса реформирования административных услуг Владимир Семенихин подчеркнул: «Ежегодно в Украине осуществляется более 2 миллионов регистрационных действий, это одна из самых популярных административных услуг. Совершенствование процедур позволит каждому зарегистрировать место проживания с мобильного телефона и оплатить это онлайн. Государству следует применять технологии и соответствовать потребностям граждан».

Устанавливается, что факт регистрации не является основанием для приобретения лицом или лишения его каких-либо прав на жилье и другое имущество, находящееся по адресу зарегистрированного или снятого с регистрации места жительства.

С целью предупреждения принятия незаконных решений, в том числе судебных, устанавливается, что в случае возникновения спора (например, о наличии несогласия собственника жилья) ни одно решение не может основываться на одном лишь факте регистрации, снятия с регистрации места жительства для:

- подтверждения законности проживания в жилье (пользование жильем),

- вселения лица в жилище или выселения из него,

- подтверждения факта проживания (непроживания) в жилье, в том числе с целью его приватизации или приобретения права на наследование по закону на указанное жилье или имущество, находящееся по адресу зарегистрированного места жительства,

- начисления платы за пользование жильем и платы за жилищно-коммунальные услуги,

- подтверждения факта аренды (найма) жилья или иного платного пользования жильем,

- установления или отмены каких-либо прав и обязанностей других лиц, проживающих в жилье.

Обеспечивается однократность включения избирателя в Государственный реестр избирателей, а также получается оперативная информация о количестве зарегистрированных или снятых с регистрации лиц в соответствующем населенном пункте (для анализа, есть ли отклонения от обычного уровня прибытия в населенный пункт или выбытия из него лиц).

В случае осуществления регистрации по одному адресу более трех семей такая регистрация лица подлежит временному блокированию и подтверждению факта проживания. Указанный механизм предупредит массовую регистрацию по одному адресу (так называемые адреса массовой регистрации или «перчатки»).

Аналогичная система регистрации успешно работает в Нидерландах, Германии, Латвии и ряде штатов США.