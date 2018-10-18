Transparency International определила самые прозрачные города Украины для инвесторов

Ивано-Франковск, Киев и Винница стали лидерами рейтинга прозрачности инвестиционного сектора. Об этом свидетельствуют результаты анализа организации Transparency International Украина.
Согласно данным рейтинга прозрачности инвестиционного сектора, в первой пятерке городов с высоким показателем прозрачности — Ивано-Франковск, набравший 15 из 20 максимальных баллов, второе место занял Киев (12,7 балла), далее следуют Винница (12 баллов), Львов (10,75 балла) и Белая Церковь (10,7 балла).
Среди «аутсайдеров» — Вишневое (0,75 балла), Стрый (1 балл), Нововолынск (1 балл), Новая Каховка (1 балл), Купянск (1 балл) и Полтава (1,2 балла). Всего было обозначено 17 индикаторов, часть из которых касались регуляторной политики, работы с инвесторами, кредитного рейтинга города, поддержки развития предпринимательства.
Transparency International предлагает вознаграждать борцов с коррупцией.
Наиболее частые замечания касались отсутствия подключения города к платформе, которая помогает открыть собственный бизнес, предоставления бизнес-кейсов, отсутствия электронных аукционов для продажи прав на сезонную торговлю, отсутствия перечня действующих регуляторных актов на Едином государственном портале открытых данных.
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