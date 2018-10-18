Сегодня 18 октября 2018 года, 14:09

Способы защиты права собственности рассмотрела координатор судебной практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Шенк

Начиная разговор о защите собственности, Ольга Шенк напомнила слушателям Lеgal High School норму Конституции Украины, гарантирующую неприкосновенность прав собственности, и положения Гражданского кодекса, детализирующие ее, а также нормы международного права, действующие в Украине.

Как же защитить право собственности, гарантированное законодательством, в случае его попрания? Лектор назвала основные способы защиты: виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права собственности, а также превентивные методы.

Виндикационный иск — это право истребования своего имущества от другого лица. Основанием для такого иска может стать завладение другим лицом имуществом незаконным способом, без соответствующего правового основания. Право подать виндикационный иск имеет собственник имущества или лицо, которое не является собственником, но у которого имущество находится во владении по закону или договору (например, по договору аренды или хранения).

Ответчиком по виндикационному иску будет лицо, которое завладело имуществом и у которого имущество фактически находится. Если имущество передано лицу во временное пользование (арендатору), то такое лицо привлекается в качестве соответчика. Лектор подчеркнула, что не является надлежащим ответчиком лицо, в незаконном владении которого это имущество находилось, но отсутствует на дату иска, хотя против такого лица можно заявить иск о возмещении причиненных убытков.

Негаторный иск — это право требовать устранения препятствий в осуществлении собственником имущества права пользования и распоряжения своим имуществом. Следует отметить, негаторный и виндикационный иск являются взаимоисключающими.

Правом подать негаторный иск обладает собственник имущества или лицо, имеющее право владения и пользования (например, иск может подать арендатор, в том числе к собственнику). Инициирование подачи негаторного иска возможно в ситуации, когда неправомерно создаются препятствия в пользовании зданием или участком, а также при выселении из жилища или иного владения.

Иск о признании права собственности может предъявить собственник имущества, если это право оспаривается или не признается другим лицом, а также в случае потери собственником документа, удостоверяющего его право собственности. Лектор подчеркнула, что такой иск можно заявить как отдельный и вместе с виндикационным или негаторным иском.

Стороной спора о признании права собственности выступает собственник, а ответчиком — лицо, которое сомневается в праве собственности истца, не признает такое право или имеет собственный имущественный интерес в отношении имущества.

Превентивные методы использует владелец, у которого есть основания предполагать возможность нарушения своего права собственности другим лицом. В таком случае он может обратиться в суд с требованием о запрете совершения действий, которые могут нарушить его право, или с требованием о совершении определенных действий для предотвращения такого нарушения.

«Кроме вышеперечисленных способов суд может защитить гражданское право или интерес другим способом, установленным договором или законом или самим судом в определенных законом случаях. Если законом или договором не определен эффективный способ, суд в соответствии с заявленным исковым требованием может определить в своем решении способ защиты, не противоречащий закону», — подчеркнула Ольга Шенк.

Есть еще и другие способы защиты, которые не являются методами защиты права собственности, но могут стать полезными для решения практических проблем. В числе таких способов лектор назвала иск об установлении сервитута, иск о выделении в натуре доли в имуществе, находящемся в общей долевой собственности, иск о переходе прав и обязанностей покупателя в случае нарушения преимущественного права на покупку доли в имуществе, а также иск о признании незаконным правового акта, нарушающего право собственности.