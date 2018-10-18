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У российского производителя микросхем заберут завод из-за санкций США

18 октября 2018 года Источник:Зеркало недели

Санкции США против российской высокотехнологичной промышленности вызвали финансовые проблемы у компании — производителя микросхем из России и стали препятствием для замены иностранных чипов российскими, сказал владелец компании Леонид Рейман агентству Reuters, сообщает ZN.ua.

Компания «Ангстрем-Т» в 2008 году взяла кредит в российском «Внешэкономбанке» в размере 815 миллионов евро на строительство завода по производству микросхем, однако так и не начала выплачивать долг. В ближайшее время банк заберет у компании завод за долги и станет мажоритарным акционером, рассказал Рейман — экс-министр связи РФ.

По его словам, неспособность компании погасить кредит частично связана с санкциями США против России.

В 2014 году США ограничили экспорт в Россию технологий двойного назначения из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, а в сентябре 2016 года «Ангстрем-Т» и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Минфина Соединенных Штатов. «Ангстрем-Т» зависит от продукции из США, но из-за санкций она не может вести бизнес с американскими компаниями.

Как сообщалось, 20 сентября с.г. президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении режима санкций против России. В санкционный список попали 33 физических и юридических лица. Указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями в соответствии с положениями CAATSA.

«Акт о противодействии противникам Америки путем санкций» был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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