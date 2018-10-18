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Суд отказал в удовлетворении иска об отмене решения НАПК о разъяснении к Закону «О предотвращении коррупции»

18 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Окружной административный суд города Киева рассмотрел по сути дело по иску к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, сообщает пресс-служба суда. В частности, суд просили отменить решение, которым было утверждено разъяснение по применению отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно необходимости предварительного установления фактов нарушения антикоррупционного законодательства, а именно — декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения, Нацагенством в ходе полной проверки декларации лица для открытия уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения дела по сути в порядке общего искового производства в открытом судебном заседании судом было принято решение в удовлетворении исковых требований общественных организаций «Украинское общественно-правовое движение: демократия через право» и «Всеукраинское объединение «Автомайдан» к НАПК отказать полностью, учитывая их безосновательность. Полный текст решения будет изготовлен в течение десяти дней со дня принятия решения.

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