Сегодня 18 октября 2018 года, 15:49

НБУ представил итоги масштабной проверки обменников: работающих нелегально становится меньше

Национальный банк Украины за девять месяцев 2018 года провел 787 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок структурных подразделений НФУ, — это проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, выявление в ходе проверки значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам, непредоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка, препятствование проведению проверки.

«Начатая нами осенью 2016 года принципиально новая комплексная модель проведения проверок пунктов обмена валюты оказалась эффективной: они стали больше уделять внимания вопросам защиты помещений и выполнению требований регулятора. В то же время Национальный банк прислушивается к потребностям этого рынка: мы проводим постоянные встречи с руководителями НФУ и совершенствуем нормативно-правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. Все это способствует развитию легального рынка обмена валюты и росту прозрачности валютообменных операций», — отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Так, по данным НБУ, среднемесячные объемы валютно-обменных операций по одному обменному пункту выросли с 40-50 долларов США (в 2016 году) до 6000 долларов США в 2018-м.

Также благодаря комплексной модели проверок в Украине уменьшается количество нелегальных пунктов обмена валюты, ведь работать официально их владельцам становится выгоднее.

За девять месяцев 2018 года уполномоченными работниками Национального банка были выявлены 55 пунктов обмена валют, которые работали нелегально в г.Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».