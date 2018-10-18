Сегодня 18 октября 2018 года, 15:49

Разоблаченный на взятке гражданин убегал от полиции, устроив ДТП

На Киевщине полиция задержала гражданина на взятке в 150 тыс. долларов США. Во время задержания последний пытался бежать, совершив ряд ДТП, в частности, с участием машины скорой помощи. Позже он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Неправомерную выгоду злоумышленник требовал от застройщика за влияние на должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) в связи с выдачей разрешения на строительство жилого дома.

Установлено, что фигурант решил помочь бывшему компаньону с получением разрешительных документов на строительство многоэтажного жилого дома, но за данную «услугу» последний должен был заплатить 155 000 долларов США «вознаграждения». За указанную сумму злоумышленник пообещал повлиять на должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины во время принятия ими соответствующего решения.

В рамках производства правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником части неправомерной выгоды — 5000 долларов США.

17 октября 2018 года оперативники Управления защиты экономики в Киевской области Нацполиции, следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержали фигуранта уголовного производства во время получения им 150 000 долларов США взятки.

Поняв, что его разоблачили правоохранители, преступник пытался бежать и совершил ряд дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием кареты скорой помощи.

Отметим, что досудебное расследование проводится только по части 3 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.