Сегодня 18 октября 2018 года, 15:49

Парламент поддержал уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянами

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность для граждан России, незаконно пересекающих границу страны. За документ проголосовали 243 депутата при 226 необходимых, сообщает телеканал «112 Украина».

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы «лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора». При повторном нарушении гражданину России грозит до пяти лет лишения свободы, при пересечении границы с применением оружия — до восьми лет.