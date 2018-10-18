Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 октября 2018 года, 15:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент поддержал уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянами

18 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность для граждан России, незаконно пересекающих границу страны. За документ проголосовали 243 депутата при 226 необходимых, сообщает телеканал «112 Украина».

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы «лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора». При повторном нарушении гражданину России грозит до пяти лет лишения свободы, при пересечении границы с применением оружия — до восьми лет.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Legal HR Fair, легендарная юридическая ярмарка вакансий, возвращается!

Відбулася Міжнародна практична конференція «Сучасне виконавче провадження в умовах реформування системи судочинства та суміжних правових інституцій. Впровадження європейського досвіду»

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом