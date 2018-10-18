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Замминистра финансов С.Верланов представил бизнесу приоритеты реформ в сфере налогов

18 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

16 октября 2018 года заместитель министра финансов Сергей Верланов встретился с представителями 25 бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений, чтобы обсудить важные вопросы налоговой политики. В частности, речь шла о конкретных шагах в реформировании Государственной фискальной службы, имплементации плана BEPS, принятии Соглашения FATCA, введении налога на выведенный капитал, дальнейшем упрощении регистрации кассовых аппаратов (РРО) и др. Подробности сообщаются на сайте Минфина.

Во время встречи заместитель министра рассказал о базовых принципах распределения ГФС на три равнозначных по функционалу органы, которые будут администрировать налоги, администрировать таможенные платежи и осуществлять расследование финансовых преступлений. Кроме того, сейчас важно демилитаризовать налоговую администрацию и устранить препятствия для плательщиков.

Замминистра рассказал о дальнейших шагах по имплементации плана BEPS и принятию Соглашения FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): «Мы сейчас вместе с НБУ, Администрацией Президента и налоговым комитетом дорабатываем законопроект, который в ближайшее время обнародуем для публичного обсуждения. Важно принять его как можно быстрее, потому что это обязательство Украины в рамках макрофинансовой помощи ЕС. Также очень ждем этого четверга для принятия Соглашения FATCA».

Заместитель министра отметил, что важно учесть все риски при введении налога на выведенный капитал. Сейчас Минфин отрабатывает возможные варианты, которые не будут угрожать финансовой безопасности Украины, говорится в сообщении на сайте министерства.

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