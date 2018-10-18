Сегодня 18 октября 2018 года, 14:09

Минюст начинает внедрение электронного мониторинга в сфере пробации

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев во время рабочей встречи с представителями NORLAU проекта пробации, Директората норвежской исправительной службы и Службы пробации Латвии по введению электронного мониторинга в Украине заявил о необходимости разработки концепции и механизма применения электронного мониторинга в Украине.

«Прежде всего необходимо решить организационные вопросы внедрения этой системы: провести анализ масштабов внедрения, разработать соответствующую концепцию, внести изменения в законодательство для формирования правовых оснований использования электронных браслетов, разработать методическое обеспечение и провести обучение персонала», — отметил Денис Чернышов. Об этом сказано на сайте Минюста.

Руководитель проекта NORLAU в Украине Вилли Гилл заверил в поддержке Украины в вопросе внедрения электронного мониторинга. По его словам, в первую очередь будет создана международная рабочая группа, которая, учитывая опыт применения системы электронного мониторинга, в частности, в Норвегии и Латвии, разработает концепцию такой работы с правонарушителями в Украине, в которой будут прописаны все шаги, необходимые для успешного и эффективного внедрения электронного мониторинга в нашем государстве.

Для начала планируется отработка всех организационных, законодательных и материально-технических вопросов, которые могут возникнуть в связи с изменением концептуального подхода в работе с определенной категорией правонарушителей.

«Впереди немало кропотливой работы, ведь нужно сформировать правовые основания применения электронного мониторинга в Украине, провести обучение работников системы пробации, разработать методические материалы, программное обеспечение, предусмотреть соблюдение требований защиты персональных данных и тому подобное. Мы готовы вместе с нашими партнерами из Латвии, Болгарии, Хорватии и других стран помочь Украине реализовать этот проект», — заявил Вилли Гилл.

В то же время директор государственного учреждения «Центр пробации» Олег Янчук предложил реализовать пилотный проект на базе г.Белая Церковь. По его словам, предварительно уже проведены соответствующие переговоры с мэром г.Белая Церковь относительно введения такой системы надзора за правонарушителями.

«Поддержка местных властей и интерес общества к изменениям — это уже весомый фактор для эффективного внедрения новых для Украины методов работы с правонарушителями. На базе этого города мы сможем совместить электронный мониторинг и систему влияния, которую используют сейчас органы пробации в работе с лицами, находящимися в конфликте с законом. Наша цель — укрепление безопасности общества. И для Белой Церкви этот вопрос является чрезвычайно актуальным», — сказал Олег Янчук.