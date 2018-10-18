Сегодня 18 октября 2018 года, 17:24

Предлагается ввести специализацию судей по рассмотрению дел о возвращении ребенка в государство постоянного проживания

Судья Верховного Суда считает целесообразным рассмотреть вопрос о введении специализации судей по рассмотрению дел о возвращении ребенка в государство постоянного проживания.

Как сообщает портал «Судебная власть Украины», такое мнение высказал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Евгений Синельников по итогам обсуждений на семинаре «Обеспечение исполнения судебных решений о возвращении ребенка в государство постоянного проживания на основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей».

Мероприятие состоялось 12 октября 2018 года в Министерстве юстиции Украины в рамках реализации Совместной рабочей программы украинско-баварской рабочей комиссии на 2017—2018 годы по сотрудничеству в сфере исполнения Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года. Семинар направлен на обмен опытом по исполнению судебных решений, вынесенных судами Украины и Германии в этой категории дел, и ознакомление с компетенцией и опытом государственных исполнителей Баварии.

В мероприятии также приняли участие руководитель Департамента аналитической и правовой работы аппарата ВС Расим Бабанлы и начальник отдела систематизации практики Европейского суда по правам человека и подготовки запросов в ЕСПЧ Департамента ВС Дарья Мордас.

В ходе семинара о законодательстве и опыте Германии в сфере исполнения упомянутых решений рассказал руководитель Департамента по гражданским делам местного суда г.Мюнхена доктор Рангар Шнайдер. Он сообщил, что по результатам рассмотрения дела о незаконном перемещении или содержании ребенка в соответствии с Конвенцией суд в составе судьи, имеющего соответствующую специализацию, выносит решение, в котором, как правило, предоставляет срок для добровольного исполнения (две недели).

В случае неисполнения судебного решения обязанным лицом в определенный судом срок решение подлежит принудительному исполнению судебным исполнителем, который наделяется полномочиями отобрать принудительно ребенка у любого, кто его незаконно удерживает, входить в помещения и т.п.

Суд, чтобы стимулировать обязанное лицо к исполнению судебного решения, вправе наложить на ответчика, добровольно не исполнившего (препятствующего исполнению) судебное решение, штраф до 25 тыс. евро или применить к нему арест до шести месяцев. Все действия по исполнению судебного решения проводятся под контролем суда, который постановил.

Евгений Синельников отметил, что Закон Украины «Об исполнительном производстве» не определяет процедуру принудительного возвращения ребенка, не наделяет государственного исполнителя необходимыми для принудительного исполнения такого судебного решения полномочиями. «Целесообразно усовершенствовать национальное законодательство и рассмотреть вопрос о введении специализации судей, а возможно, и государственных исполнителей, которые специализируются на рассмотрении (исполнении судебных решений) такой категории дел», — предложил судья ВС.