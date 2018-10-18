Сегодня 18 октября 2018 года, 14:09

Привлечение консультантов Министерством обороны ФРГ стало поводом для проверки прокуратуры

Немецкая прокуратура начала проверку в отношении министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в связи с привлечением к работе министерства сторонних консультантов. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Spiegel.

В частности, правоохранители намерены выяснить, не осуществляется ли фальшивое предпринимательство при привлечении сторонних консультантов к работе Министерства обороны Германии. Проверку инициировали после жалобы одного из работников министерства, который заявил о работе консультантов в течение длительного времени в качестве обычных сотрудников.

В Германии самозанятыми лицами считаются независимые предприниматели, которые имеют одного клиента. В случае подтверждения фактов найма таких консультантов могут запустить процедуру судебного преследования. По данным Spiegel, ежегодно контракты консультантов обходятся Минобороны в 70 млн евро.

Напомним: ранее сообщалось, что рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, который возглавляет Ангела Меркель, упал до самого низкого показателя в его истории.