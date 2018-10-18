Сегодня 18 октября 2018 года, 12:28

Принят Кодекс по процедурам банкротства

Одной из новаций является возможность признать банкротом физлицо

Проект Кодекса Украины по процедурам банкротства (№8060) принят во втором чтении и в целом. Как свидетельствует доступная на сайте парламента «Хронология пленарных заседаний Верховной Рады Украины» за 17 и 18 октября 2018 года, из 1335 поправок не было поддержано ни одной.

Подготовленный ко второму чтению документ от 16 октября с.г. содержит 137 статей, а также заключительные и переходные положения. Структурно Кодекс состоит из четырех книг:

1) «Общая часть»;

2) «Арбитражный управляющий»;

3) «Банкротство юридических лиц»;

4) «Восстановление платежеспособности физического лица».

Проект Кодекса предусматривает, что участниками собрания кредиторов должника с правом решающего голоса являются конкурсные кредиторы, а кредиторы, требования которых вошли в реестр отдельно, в собрании кредиторов должника могут участвовать с правом совещательного голоса. По сути, данная норма предусмотрена действующим профильным законом, впрочем, как и порядок погашения требований залоговых кредиторов.

В документе детально прописаны процедуры санации и реструктуризации. В частности, реструктуризация долгов должника определяется как судебная процедура по делу о банкротстве физического лица, применяемая в целях восстановления платежеспособности должника путем изменения способа и порядка исполнения его обязательств по плану реструктуризации задолженности должника. Согласно статье 3, государственный орган по вопросам банкротства устанавливает примерную форму плана санации, реструктуризации.

Еще одной новацией проекта является внедрение процедуры продажи имущества должника исключительно на электронном аукционе, что, по мнению авторов, должно обеспечить продажу имущества по наивысшей цене.

В то же время, как сообщает издание «РБК-Украина», из кодекса ко второму чтению были исключены нормы относительно автоматизированного ареста счетов, единого электронного реестра должников и мирового соглашения.

Подробнее о новациях Кодекса (в редакции, подготовленной к первому чтению) можно узнать в статье «Кодекс части» по ссылке.