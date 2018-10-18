Марка Цукерберга намерены отстранить от должности главы совета директоров Facebook Inc

Несколько публичных фондов, имеющих акции Facebook Inc, в среду поддержали предложение отстранить генерального директора Марка Цукерберга от должности главы совета директоров, заявив, что он плохо справился с несколькими серьезными скандалами.
Об этом сообщает «УП» со ссылкой на «Голос Америки».
Казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, а также ревизор города Нью-Йорк Скотт Стрингер присоединились к предложению.
В предложении, которое вынесут на голосование на ежегодной встрече акционеров компании в мае 2019 года, совет директоров Facebook просят сделать должность гендиректора независимой.
В предложении отмечается, что отсутствие независимого председателя совета директоров и упущения привели к тому, что компания Facebook «плохо справилась» с рядом серьезных споров, в том числе относительно вмешательства России в выборы в США и утечки данных Cambridge Analytica.
Напомним: г-н Цукерберг владеет около 60% голосов.
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