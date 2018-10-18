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Сегодня 18 октября 2018 года, 12:28

«Дельта Банк» будет судиться с Россией за крымские активы

Фонд гарантирования вкладов физлиц намерен обратиться в международный арбитражный суд с иском о взыскании с Российской Федерации компенсации за потерю «Дельта Банком» инвестиций на территории аннексированного Крыма.

Для этого Фонд объявил открытый конкурс на закупку услуг по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах.

Обеспечение взыскания указанной компенсации планируется путем обращения взыскания на имущество и активы Российской Федерации в иностранных юрисдикциях.

При этом юрисдикция предполагаемого международного арбитража не уточняется.