Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 октября 2018 года, 10:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Италия против предложенных санкций ЕС за кибератаки

18 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Италия противостоит предложениям ряда других членов ЕС о введении санкций против стран, которые осуществляют кибератаки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Дипломаты заявили, что новый режим санкций ЕС был бы направлен преимущественно на Россию, которая в последние месяцы была объектом обвинений во вмешательстве в выборы с помощью социальных сетей в различных западных государствах. Запад также обвинил российскую военную разведку в управлении глобальными кибератаками, направленными на учреждения от спортивных антидопинговых органов до АЭС и лабораторий по исследованию химического оружия.

В связи с этим Великобритания, Нидерланды, Литва, Румыния, Финляндия и Эстония призвали ЕС расширить действие режима санкций за кибернападения.

Напомним, послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ, в часности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Відбулася Міжнародна практична конференція «Сучасне виконавче провадження в умовах реформування системи судочинства та суміжних правових інституцій. Впровадження європейського досвіду»

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»!

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом