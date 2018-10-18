Сегодня 18 октября 2018 года, 10:52

Италия против предложенных санкций ЕС за кибератаки

Италия противостоит предложениям ряда других членов ЕС о введении санкций против стран, которые осуществляют кибератаки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Дипломаты заявили, что новый режим санкций ЕС был бы направлен преимущественно на Россию, которая в последние месяцы была объектом обвинений во вмешательстве в выборы с помощью социальных сетей в различных западных государствах. Запад также обвинил российскую военную разведку в управлении глобальными кибератаками, направленными на учреждения от спортивных антидопинговых органов до АЭС и лабораторий по исследованию химического оружия.

В связи с этим Великобритания, Нидерланды, Литва, Румыния, Финляндия и Эстония призвали ЕС расширить действие режима санкций за кибернападения.

Напомним, послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ, в часности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России.