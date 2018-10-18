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Audi заплатит штраф в 800 млн евро из-за выхлопных газов

18 октября 2018 года Источник:Главком

За манипуляции с уровнем выхлопных газов в Германии дочернее предприятие автоконцерна Volkswagen - компания Audi заплатит штраф в размере 800 млн евро. Об этом сообщается в заявлении руководства компании, передает DW. Как уточняется в сообщении, решение о штрафе принято в результате расследования по делу об административном нарушении, которое вела прокуратура Мюнхена. В обращении, адресованном акционерам Audi, уточняется, что предприятие признает свою ответственность в связи с «дизельным скандалом» и согласно выплатить штраф. Накануне обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов прошли в офисах немецкого автоконцерна Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне. Этот концерн также подозревают в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением. В июне руководитель Audi Руперт Штадлер (Rupert Stadler) был задержан по делу о дизельном скандале и находится в предварительном заключении. Прокуратура Мюнхена подозревает Штадлера, в числе прочего, в продаже дизельных автомобилей, оснащенных программой, которая занижает показатели вредных выбросов. Штадлер руководил Audi, который принадлежит автомобилестроительному концерну Volkswagen, с 2007 года. «Дизельный скандал» начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных автомобилей, оснащенных программой, которая занижает показатели вредных выбросов. Штадлер руководил Audi, который принадлежит автомобилестроительному концерну Volkswagen, с 2007 года. «Дизельный скандал» начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. С тех пор правоохранительные органы ФРГ и США ведут масштабное расследование злоупотреблений, причем в поле их внимания попадали все новые топ-менеджеры этого немецкого автогиганта и его дочерних компаний Audi и Porsche.

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