Сегодня 18 октября 2018 года, 10:52

«Орган адвокатского самоуправления должен определять волеизявление адвоката, а не его рабочее место», - Петр Бойко

Актуальные вопросы реформирования адвокатуры в контексте конституционно-правовой реформы в Украине в части правосудия и определения направлений развития этого института обсудили на круглом столе «Новый этап реформирования адвокатуры Украины». Мероприятие организованно Академией адвокатуры Украины совместно с Советом адвокатов Киевской области и кафедрой правосудия юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко.

«Реформа адвокатуры – это фактическое завершение конституционно-правовой реформы в части правосудия», - этими словами открыла круглый стол модератор Алина Бирюкова, проректор Академии адвокатуры Украины, член дисциплинарной палаты КДКА Киевской области.

В свою очередь Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области напомнил, что действия адвоката, да и работа в целом влияют не только на судьбу одного клиента, но и на неопределенный круг лиц. «Тем не менее, тон работы задает профильный закон. И то как мы его сегодня пропишем будет полностью отображать наши последующие действия», - считает он.

По мнению Николая Погорецкого, заведующего кафедрой правосудия юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко, все три законопроекта имеют очень много недочетов, но именно закон об адвокатуре самый важный не только для адвокатского сообщества, но для системы правосудия в целом.

Со вступительным словом выступила Татьяна Варфоломеева, ректор Академии адвокатуры Украины, изначально напомнив историю создания первого профильного закона. Также по ее словам действующий закон хоть имеет достаточно прав и гарантий, на данном этапе реформирования адвокатуры адвокаты имеют возможность приобщиться к работе над законопроектами, особенно в контексте усиления прав и гарантий адвокатской деятельности.

Критические замечания к законопроектам высказал Андрей Помазанов, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам деятельности адвокатуры и регулирования предоставления правовой помощи гражданам. В частности он остановился на таких положениях как доступ к профессии, дисциплинарная ответственность, совмещение адвокатской деятельности. Кроме того он отметил, что не следует делать привязку рабочего места адвоката к органу адвокатского самоуправления.

Также народный депутат сообщил, что на следующей неделе запланировано заседание подкомитета в рамках которого будет выработан дальнейший механизм работы над законопроектами. Тем не менее по его словам, с учетом того что реформа адвокатуры является последним винтиком в реформе системы правосудии и смежных институтов, есть большой риск, что основной законопроект будет принят в том виде, в котором был подан на рассмотрение парламента.

«Адвокатура – одна из основ правового государства. Это настолько старый институт, что к его реформированию следует подходить очень осторожно и внимательно дабы не разрушить все то, что было достигнуто сотнями лет» - уверена Елена Сукманова, первый заместитель министра юстиции Украины. По ее мнению, несмотря на то, что все три законопроекта ставят целью повышение гарантий адвоката, имеют положения, которые полностью противоречат этим посылам. Первое, на что она обратила внимание – привлечение к дисциплинарной ответственности за злоупотребление процессуальными правами. Более того она уверена, что нельзя на уровне закона закреплять оценочные суждения, которые позволят любое поведение адвоката трактовать на свое усмотрение.

В свою очередь Алина Бирюкова предложила на уровне закона все же определить, что же является дисциплинарным проступком.

«Адвокат должен злоупотреблять процессуальными правами. Особенно в нашем государстве», - в такой полемической манере выразил позицию Георгий Логвинский, народный депутат Украины. Кроме того, он остановился на процедурных аспектах принятия законопроектов с учетом различных сценариев внесения правок.

Критику также к нормам по привлечению адвоката ответственности за злоупотребление процессуальными правами и о привязке рабочего места высказал и Петр Бойко. «Орган адвокатского самоуправления должен определять волеизявление адвоката, а не его рабочее место», - отметил он. В тоже время он остановился на ряде положительным моментов, которые содержит основной законопроект. Сред них - право проведения конференций без получения квот от Совета адвокатов Украины.

В результате обсуждения участники, сошлись во мнении, что только адвокаты смотут изменить ситуацию и на базе существующих документов разработать единый качественный документ.