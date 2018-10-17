Сегодня 17 октября 2018 года, 19:56

О влиянии изменения законодательства на исполнение договорных обязательств слушателям LHS рассказала Ольга Мыцык

В начале своей лекции заместитель директора юридического департамента ООО «Эко» Ольга Мыцык процитировала нормы материального права, в частности, относительно оснований изменений договора. Так, ГК Украины четко регулирует этот вопрос в двух статьях. Статья 651 ГК Украины определяет, что изменение или расторжение договора допускается только по соглашению сторон, если иное не установлено договором или законом, а также договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной и в иных случаях, установленных договором или законом. В то же время в статье 652 ГК Украины отмечается: в случае существенного изменения обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, если иное не установлено договором или не вытекает из сути обязательства. Таким образом, согласно ГК Украины, изменить условия договора можно только по соглашению сторон.

«Но все же открытым остается вопрос, может ли изменение законодательства быть основанием для внесения изменений в договор», — очертила проблематику своей лекции Ольга Мыцык.

Вопрос обратного действия закона во времени четко определяет Конституция Украины в статье 58, которая гласит: законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. В ГК Украины по этому поводу отмечается следующее: акт гражданского законодательства не имеет обратного действия во времени, кроме случаев, когда он смягчает или отменяет гражданскую ответственность, а также регулирует отношения, возникшие со дня вступления его в силу. Четкая позиция относительно данного вопроса и у Конституционного Суда Украины (КСУ): предоставление обратного действия во времени нормативно-правовым актам может быть предусмотрено путем прямого указания на это в законе или в другом нормативно-правовом акте (решение КСУ от 9 февраля 1999 года №1-рп/99).

Несмотря на это, все же наблюдаются различные подходы судебной практики к решению вопроса, связанного с изменением обязательств в случае изменения законодательства.

Самым дискуссионным в этом ключе остается вопрос изменения налогового законодательства. К примеру, в 2011 году вступил в силу Налоговый кодекс Украины, который установил минимальную границу размера арендной платы. Так, в статье 288 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что размер арендной платы устанавливается в договоре аренды, но годовая сумма платежа не может быть меньше трехкратного размера земельного налога. До этого арендная плата устанавливалась по соглашению сторон в договоре аренды.

До 2014 года судебная практика была на стороне налогоплательщика. Показательными в этом плане были постановления Верховного Суда Украины (ВСУ) от 11 июня 2013 года по делам №21-443а12 и №21-166а13, в которых суд указал, что изменение размера земельного налога служит основанием для пересмотра установленного договором размера арендной платы путем внесения соответствующих изменений в договор, однако указанные изменения не влекут за собой автоматического изменения арендной палаты, установленной в договоре, и не могут быть основанием для доначисления налоговыми органами суммы налогового обязательства по арендной плате.

Но с 2014 года ВСУ принимает решения, в которых занимает позицию фискальных органов: с вступлением в силу НК Украины годовой размер арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, который подлежит перечислению в бюджет, должен соответствовать требованиям подпункта 288.5.1 пункта 288.5 статьи 288 этого Кодекса и является основанием для пересмотра установленного размера арендной платы (постановления ВСУ от 2 декабря 2014 года по делу №21-274а14, от 7 октября 2015 года по делу №3-481гс 15, а также от 18 мая 2016 года по делу №6-325ц16).

По-мнению лектора, такая позиция не обоснована с точки зрения правовой доктрины. Во-первых, законодательством Украины, в том числе Налоговым кодексом Украины, не предусмотрены требования относительно необходимости приведения условий ранее заключенных договоров в соответствие с требованиями действующего законодательства. Во-вторых, нормы статьи 288 Налогового кодекса не имеют обратного действия во времени. Поскольку нормативно-правовые акты в Украине не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, установленных Конституцией Украины (статья 58 Конституции Украины), нормы статьи 288 НК Украины не могут быть основанием для внесения изменений в договор аренды, который был заключен сторонами ранее, до вступления в силу Налогового кодекса Украины. В-третьих, Налоговый кодекс не содержит прямой нормы (требования) о необходимости приведения ранее заключенных договоров аренды земли в соответствие с требованиями действующего Налогового кодекса, к тому же размер арендной платы за землю не всегда был регулируемым законом.

Ольга Мыцык предложила использовать следующее аргументы против доначисления арендной платы. Нужно выяснить, проводились ли ранее проверки по этому вопросу за тот же период, при этом следует учитывать, что закон запрещает контролирующим органам проводить документальные внеплановые проверки (на определенных основаниях), если вопросы, которые являются предметом такой проверки, были охвачены во время предыдущих проверок налогоплательщика (пункт 78.2 статьи 78 Налогового кодекса Украины). Нужно иметь ввиду и то, что на время подачи декларации о плате за землю и перечисления арендной платы в бюджет обязательными для учета были заключения Верховного Суда Украины, изложенные в постановлении от 11 июня 2013 года по делу №21-443а12 и в постановлении по делу №21-166а13, которые предоставляли преимущество условиям договора, а не нормам Налогового кодекса Украины во время решения вопроса о размере арендной платы. Аргументом в пользу налогоплательщика является и определение в договоре арендной платы в виде конкретной денежной суммы без привязки к проценту от нормативно-денежной оценки. Кроме того, субъект властных полномочий, который не является участником договора, имеет право контролировать выполнение договора и соответствие его условий действующему законодательству Украины (в частности, следить за тем, чтобы такие условия не противоречили интересам общества, но не может осуществлять властные управленческие функции путем вмешательства в отношения сторон договора.