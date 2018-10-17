Сегодня 17 октября 2018 года, 18:22

Споры, связанные с соблюдением целевого назначения земли, стали темой лекции советника АО «Коннов и Созановский» Виталия Правдюка

Деление земель на категории по целевому назначению или зонирование территорий — что между этими понятиями общего и что их разделяет, помогал разобраться слушателям Lеgal High School советник АО «Коннов и Созановский» Виталий Правдюк.

По мнению лектора, деление земель на категории по целевому назначению нужно вообще отменить, поскольку отсутствуют понятные и одинаковые критерии для разделения, а также правила установления и изменения целевого назначения; разделение не учитывает требований экологического и природоохранного законодательства; деление земель на категории по целевому назначению ограничивает право собственности; такой подход отсутствует в большинстве развитых стран мира, к тому же исчезли исторические причины для возникновения самого понятия.

Лектор напомнил, что понятие целевого назначения земельного участка определяется Законом Украины «О землеустройстве» как «использование земельного участка по назначению, определенному на основании документации по землеустройству в установленном законодательством порядке». Есть упоминание этого термина и в Законе Украины «О государственном контроле за использованием и охраной земель».

Фактически сегодня в Украине существуют две параллельные системы деления земель: на категории по целевому назначению и зонирование территорий. Лектор считает, понятие «зонирование», то есть установление территориальных зон в пределах населенного пункта с определением соответствующих видов использования территории, объектов недвижимости и установлением градостроительного регламента, более продвинутым, поскольку целевое назначение исходит из принципа «делай только так», а зонирование осуществляется по принципу «не делай так, как указано».

Лектор рассмотрел основные векторы судебной практики, посвященной целевому назначению земель, и привел примеры соответствующих судебных кейсов. Отсутствие четких критериев для установления и смены целевого назначения земель нередко становится причиной подачи исков органами прокуратуры и существенно влияет на безопасность хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.