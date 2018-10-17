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Ичнянский райсуд Черниговщины вынужден прекратить работу из-за взрывов на складах

17 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

9 октября с.г. в 3.40 в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области, который находится на расстоянии менее 10 км от Ични. В связи с чрезвычайной ситуацией в настоящее время приостановлена работа Ичнянского районного суда Черниговской области на неопределенный срок.

Назначенные к рассмотрению дела будут отложены на другое время.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

После официального объявления о снятии чрезвычайного положения в Ичнянском районе участники процессов будут надлежащим образом уведомлены о дате и времени рассмотрения дел.

По состоянию на 7.30 17 октября авиация ГСЧС находится в готовности. Пожарно-спасательными подразделениями продолжена работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков и наполнения пожарного водоема.

Организовано дежурство 8 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала.

Пиротехническими подразделениями продолжены работы по очистке территории.

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