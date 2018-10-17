Вице-премьер оккупированного Крыма задержан

Заместитель главы Крыма, экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин задержан в Москве.
«Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур», — написал в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.
Источник РБК связывает задержание с «ситуацией вокруг дорожных тендеров»: Нахлупин курировал дорожное строительство в регионе. Кроме того, чиновник отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.
По словам Аксенова, сейчас проходят обыски в ряде региональных предприятий: государственном комитете дорожного хозяйства и конкурентной политики, Службе автомобильных дорог Республики Крым, в «Крымэнерго» и «Крымгазсети». «Органы власти оказывают необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины», — уточнил он.
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