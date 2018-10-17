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Руководство новых административных и хозяйственных апелляционных инстанций практически не изменилось

17 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

3 октября с.г. в газете «Голос Украины» были опубликованы сообщения о начале работы 26 новых судов апелляционной инстанции: 15 общих, шести административных и пяти хозяйственных судов. Буквально на следующий день к числу дебютантов присоединился Львовский апелляционный суд, а еще через день, 5 октября с.г., — еще четыре обители Фемиды: Запорожский, Кропивницкий и Полтавский апелляционные суды и Северо-западный хозяйственный апелляционный суд. Таким образом, была запущена процессуальная деятельность 31 новой апелляции из предусмотренных в прошлогодних указах главы государства 41.

Моменту официализации результатов «перезагрузки» судов апелляционной инстанции предшествовал кадровый этап: 28 сентября с.г. Президент Украины издал три указа о переводе свыше 700 судей из ликвидируемых обителей Фемиды в новые инстанции, тем самым в последний раз реализовав свои функции по осуществлению подобных кадровых ротаций. После чего все коллективы судов, изменивших свое название и отчасти кадровый состав, должны были рассмотреть главный вопрос, необходимый для введения в эксплуатацию «новостроек», — избрать руководство. Изменилось ли руководящее звено судов второй инстанции и как происходит запуск их работы, мы решили выяснить, проанализировав официальные странички новых обителей Фемиды на веб-портале «Судебная власть Украины».

Как показывает практика пертурбаций, проведенных на уровне «апелляций» хозяйственной и административной юрисдикций, ликвидация судов и создание новых в большинстве случаев не стало поводом для смены руководства. Изменения в руководящем звене произошли фактически только в одном суде. В каком именно — читайте в материале «Суды второй дистанции» в свежем выпуске «ЮП».

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