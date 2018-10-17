Основные проблемы, возникающие в процессе принудительного взыскания урожая, проанализировал в рамках LHS управляющий партнер ЮФ Evris Игорь Кравцов

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Відбулася Міжнародна практична конференція «Сучасне виконавче провадження в умовах реформування системи судочинства та суміжних правових інституцій. Впровадження європейського досвіду»
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»!
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