Сегодня 17 октября 2018 года, 16:36

Основные проблемы, возникающие в процессе принудительного взыскания урожая, проанализировал в рамках LHS управляющий партнер ЮФ Evris Игорь Кравцов

Особенности обращения взыскания на урожай стали темой лекции управляющего партнера ЮФ Evris Игоря Кравцова. Лектор напомнил слушателям Lеgal High School о сущности исполнительного производства как завершающей стадии судебного производства, определив его как комплекс действий, направленных направлены на принудительное исполнение судебных решений или других решений уполномоченных лиц. Основанием для принудительного взыскания может быть решение суда или исполнительная надпись нотариуса. Общая процедура включает несколько этапов: опись, арест, передачу на хранение, оценку и реализацию. Рассматривая урожай как объект гражданского права, лектор отметил, что в законодательстве этот термин не определен, и подчеркнул, что согласно части 1 статьи 189 Гражданского кодекса Украины к продукции, плодам и доходам относится все то, что изготовляется, производится, добывается из вещи, а в соответствии с частью 2 этой же статьи такая продукция, плоды и доходы принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено договором или законом. Лектор описал алгоритм процедуры обращения взыскания на урожай, перечислив документы, необходимые для открытия исполнительного производства, и указав на территориальную и имущественную юрисдикцию государственного или частного исполнителя. «Кредиторы самостоятельно принимают решение об избрании государственной или частной системы принудительного исполнения решения», — подчеркнул Игорь Кравцов. Спикер назвал следующие этапы процедуры обращения взыскания на урожай: 1) открытие исполнительного производства; наложение ареста на предмет залога или имущества; внесение сведений в Государственный реестр обременений движимого имущества и направление постановления сторонам; 2) привлечение специалиста; осуществление розыска имущества должника; осуществление описи предмета залога и передача его на хранение взыскателю; 3) привлечение субъекта оценочной деятельности; оценка предметов залога; направление отчета об оценке имущества сторонам; 4) подача заявки на проведение торгов в ГП «СЕТАМ»; создание лота и размещение объявления о проведении торгов, проведение электронных торгов (максимум три); получение и подписание протокола аукциона; оплата победителем торгов стоимости урожая; 5) составление отчета о завершении торгов; выплата денежных средств взыскателю по результатам проведенных торгов; окончание исполнительного производства; направление постановления об окончании исполнительного производства сторонам; передача взыскателем покупателю имущества, приобретенного по результатам электронных торгов. Кроме того, были рассмотрены основные проблемы, возникающие в процессе принудительного взыскания и связанные, в частности, с розыском имущества, сбором/транспортировкой урожая, хранением продукции, ликвидностью сельхозпродукции, бюрократизацией и длительностью процедуры государственной исполнительной службы, а также с высокой стоимостью исполнительных действий. В конце лекции Игорь Кравцов привел примеры из судебной практики и статистику случаев обращения взыскания на урожай.