По факту взрыва в колледже Керчи было открыто уголовное производство

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что в колледже Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.
Об этом сообщает российское издание РБК.
Сообщается, что на место происшествия прибыли представители российских ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.
Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация.
Место происшествия обследуется взрывотехниками ФСБ.
По предварительной информации, взрыв произошел в столовой, сообщает РБК.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва.
Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.
Как сообщалось, днем 17 октября 2018 года в колледже Керчи произошел взрыв, жертвами которого стали не менее 10 человек.
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