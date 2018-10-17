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Сегодня 17 октября 2018 года, 16:35

По факту взрыва в колледже Керчи было открыто уголовное производство

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что в колледже Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Сообщается, что на место происшествия прибыли представители российских ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация.

Место происшествия обследуется взрывотехниками ФСБ.

По предварительной информации, взрыв произошел в столовой, сообщает РБК.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва.

Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

Как сообщалось, днем 17 октября 2018 года в колледже Керчи произошел взрыв, жертвами которого стали не менее 10 человек.