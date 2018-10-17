Сегодня 17 октября 2018 года, 18:22

Нацбанк вернул себе «Буковель» в споре вокруг залогов по рефинансированию «ПриватБанка»

Верховный Суд встал на сторону НБУ в споре регулятора с экс-собственником «ПриватБанка» за активы на горнолыжном курорте «Буковель».

«16 октября Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договоры ипотеки между НБУ и ООО «Скорзонера» (Буковель). По итогам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО «Скорзонера», — сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.

Национальный банк подчеркнул, что ожидает, что в дальнейшем «суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах». Впрочем, на вопрос о том, что на практике это решение суда означает для НБУ, регулятор не ответил.

Конфликт НБУ и «Скорзонера» возник вокруг залогов по рефинансированию «ПриватБанка» еще в период кризиса 2008 года. 24 октября 2008-го НБУ предоставил банку рефинансирование на 3,4 млрд грн, в обеспечение которого только в октябре 2014 года глава НБУ Валерия Гонтарева добилась передачи части курорта «Буковель» в Ивано-Франковской области. Сейчас все имущество «Скорзонера» по этому рефинансированию оценивается в 822 млн грн.

Бенефициарами компании «Скорзонера» являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным YouControl, «Скорзонера» является основателем туристического комплекса «Буковель».

После национализации «ПриватБанка» НБУ в августе 2017 года потребовал от «Скорзонера» выплатить долг в размере 2,66 млрд грн (основной долг 2,6 млрд грн, долг по процентам — 56 млн грн) в течение 30 дней, иначе он взыщет залоги — недвижимое имущество (земельные участки) по адресу Ивано-Франковская обл., г. Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт «Буковель»).

«Скорзонера» сослалась на существенные изменения обстоятельств (национализация банка) и нарушение условий ипотечных договоров, поэтому попросила суд расторгнуть их. В рамках дела №910/17686/17 Хозяйственный суд города Киева 21 февраля 2018 года расторгнул шесть ипотечных договоров между НБУ и «Скорзонера». Это решение Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 22 мая 2018 года оставил без изменений, отклонив жалобу НБУ.

«ПриватБанк» и НБУ оспорили данные решения в ВС, который 25 июня и 13 июля открыл кассационное производство по ним. Принятое решение ВС означает, что теперь НБУ может взыскать долг «ПриватБанка» по рефинансированию за счет курорта «Буковель». Решение ВС важно для НБУ, поскольку ранее суды расторгали ипотечные договоры, касающиеся других активов группы «Приват»: ангара аэропорта «Днепропетровск», вагонов компании «ДнепрАзот», «Никопольского завода ферросплавов», «Покровского ГОК», недвижимости в Киеве и Днепре.