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НАБУ считает, что поправки к УПК усложнят борьбу с коррупцией

17 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №8336, ставят под угрозу независимость и блокируют работу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом передает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается,предложенные нововведения могут поставить под угрозу независимость НАБУ и усложнить привлечение виновных в топ-коррупции лиц к уголовной ответственности.

«Проект закона, который будет рассматриваться комитетами Верховной Рады Украины 17 октября, предусматривает возможность сторонам уголовного производства самостоятельно привлекать экспертов, в то же время оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео-, звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертизы (если стоимость объекта в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Это те виды экспертизы, которые осуществляются именно во время расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что под предлогом облегчить негативные последствия «правок Лозового» и декларируя намерения бороться с коррупцией в государстве, отдельные политики вносят на рассмотрение парламента законопроект, который практически исключает такую борьбу и сводит на нет предыдущие достижения бюро.

«Среди опасных нововведений, которые предлагают народные избранники, — создание Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований. Это может угрожать разглашением тайны досудебного расследования и даст возможность фигурантам уголовных производств еще на стадии следствия следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются, и иметь возможность «повлиять» на их результаты», — добавили в ведомстве.

Национальное бюро считает неприемлемыми предложенные изменения к законодательству.

«Призываем парламентариев в полной мере отменить нормы, которые делают невозможным эффективное расследование коррупционных преступлений, представляющих угрозу независимости правоохранительных органов, нарушающих права потерпевших, гражданских истцов и других участников уголовного процесса», — отметили в НАБУ.

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