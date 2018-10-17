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Об особенностях разрешения споров, связанных с двойной арендой земли, рассказал слушателям LHS Виталий Жадобин

17 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Проблема двойной аренды земли и судебная практика, с ней связанная, стала темой лекции управляющего партнера ЮФ SENSUM Виталия Жадобина. Лектор сосредоточил внимание слушателей на данной теме, приведя расчеты экономической рентабельности агробизнеса, в частности, на примере такой культуры, как подсолнечник, и рассказав о влиянии на рентабельность земельного банка как необходимой составляющей агробизнеса.

Лектор отдельно остановился на истории земельной реформы в Украине и вопросе моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, который противоречит нормам Конституции Украины в части свободного распоряжения собственностью. Описывая этапы становления арендных отношений, лектор проанализировал изменения законодательства, регламентирующего данное право.

«Земельные споры — это разновидность правоотношений, связанных с решением споров, вытекающих вследствие нарушения права собственности и права пользования земельными участками, отказа в предоставлении земли или ее изъятия и возникающих между собственниками земли и землепользователями, другими заинтересованными лицами, органами местного самоуправления и государственными органами, осуществляющими управление земельными ресурсами», — подчеркнул Виталий Жадобин.

Спикер рассказал о судебном и внесудебном разрешении земельных споров и способах защиты прав арендатора, отметив, что суды рассматривают споры относительно владения, пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности граждан и юридических лиц, а также споры, касающиеся разграничения территорий сел, поселков, городов, районов и областей. В свою очередь, органы местного самоуправления решают споры о границах земельных участков, находящихся в собственности и пользовании граждан, соблюдении гражданами правил добрососедства, а также споры о разграничении границ районов в городах. А центральный орган исполнительной власти, реализующий политику в сфере земельных отношений, рассматривает споры о границах земельных участков за пределами населенных пунктов, ограничениях в использовании земель и земельных сервитутах.

Лектор привел примеры судебных решений по делам относительно двойной аренды земельного участка, которые стали основополагающими в разрешении такого рода споров, и представил позицию Верховного Суда.

В завершение лекции для лучшего закрепления полученного теоретического материала г-н Жадобин предложил слушателям Lеgal High School решить практическую задачу на базе реального кейса из собственной практики.

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