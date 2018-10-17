Сегодня 17 октября 2018 года, 15:08

Слушатели LHS узнали о практике разрешения земельных споров

Об особенностях применения земельного законодательства и правовых позициях судебной практики рассказала слушателям Lеgal High School судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Татьяна Дроботова. Она сосредоточила внимание присутствующих на актуальной проблеме земельного законодательства — возобновлении договора аренды.

Анализируя вопрос, касающийся применения статьи 33 Закона Украины «Об аренде земли», лектор обратила внимание на наличие постановления Большой Палаты Верховного суда, в котором определены основные критерии правоприменения данной нормы.

Спикер напомнила слушателям о том, что право аренды земельного участка возникает со дня его государственной регистрации в соответствии с законом, регулирующим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в договор аренды земельного участка в части определения арендной платы и обжалованием решений органов местного самоуправления относительно установления арендной платы за землю.

Говоря о юрисдикции земельных споров, лектор подчеркнула: если предмет спора, возникшего из земельных отношений, в котором участвуют субъекты хозяйственной деятельности, непосредственно касается прав и обязанностей физических лиц, такой спор подлежит рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства.

Рассматривая споры, связанные с переходом прав на недвижимое имущество, расположенное на соответствующем земельном участке (статья 377 Гражданского кодекса и статья 120 Земельного кодекса), лектор напомнила, что в случае продажи недвижимого имущества право аренды переходит на основании части 3 статьи 7 Закона Украины «Об аренде земли» без оформления отдельного договора аренды (происходит замена стороны).

«Нормы действующего законодательства не предусматривают заключения договора аренды земли без проведения нормативно денежной оценки земельного участка, в противном случае такой договор аренды землю признается недействительным как заключенный с нарушением норм закона», — подчеркнула Татьяна Дроботова.