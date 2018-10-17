Сегодня 17 октября 2018 года, 15:08

Эксперты рассказали об украинской практике применения мер торговой защиты и экспортного контроля

Конференция «Торговые войны: украинский бизнес под угрозой?» продолжает работу. Особенности применения мер торговой защиты и экспортного контроля в Украине обсуждали директор департамента торговой защиты МЭРТ Украины Наталия Сидорук, президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк, исполнительный директор УкрФА Сергей Кудрявцев, директор ГНИИ информатизации и моделирования экономики Петр Неботов, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Леонид Гилевич. Модерировала дискуссию Алена Омельченко, руководитель практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

Наталия Сидорук сделала обзор мер торговой защиты и расследований, которые проводятся в Украине. Она рассказала о приоритетах и подходах МЭРТ при инициировании и сопровождении расследований, а также об особенностях коммуникации с участниками соответствующих рынков.

Сергей Кудрявцев поделился опытом защиты интересов участников УкрФА как на внутренних, так и на внешних рынках. Отвечая на вопрос модератора, он прокомментировал политические аспекты применения мер торговой защиты, подчеркнув, что «она присутствует в любом антидемпинговом расследовании». «Мы столкнулись с серьезным лобби как в США, так и в рамках Евразийского экономического пространства», — сказал г-н Кудрявцев.

Николай Горбачев говорил об ограничениях, с которыми сталкиваются агроэкспортеры. Это могут быть как экономические меры, так и определенные технические барьеры, в том числе фитосанитарные ограничения. Он также прокомментировал последствия широкого вмешательства национальных правительств и регулирования экономических процессов. «Бизнес заинтересован в прозрачности, мир движется в этом направлении», — уверен Николай Горбачев.

Петр Неботов сосредоточился на вопросах экспортного контроля и специфике украинской практики. Рассказав о сути экспортного контроля, эксперт отметил, что у нас сохраняется советский подход, и эта сфера развивается как запретительная. В то же время в большинстве государств используется уведомительная система, и в этом аспекте Украина отстает. В продолжение своего выступления г-н Неботов прокомментировал нюансы ряда кейсов, связанных с экспортом определенных товаров. Он подчеркнул, что в Украине очень обширный список товаров, попадающих под ограничения, и его приведение в соответствие с международными стандартаим может существенно расширить экспортный потенциал Украины. Эксперт также рассказал об инициативах по усовершенствованию системы экспортного контроля.

В завершение сессии выступил Леонид Гилевич. Его доклад был посвящен практическим аспектам подготовки и подписания внешнеэкономических договоров. Он дал ряд рекомендаций, обратив, в частности, внимание, на отображение в договоре положений о санкциях.