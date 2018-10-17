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Алексей Шевчук издает сборник откровенных разговоров с политиками в рамках программы «Докаz»

17 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Алексей Шевчук, украинский адвокат, партнер АО Barristers, известный также широкой общественности как ведущий программы «Докаz» на телеканале Zik, выпускает печатный сборник лучших дискуссий с украинскими политиками, которые состоялись в рамках его авторской программы. Всего в книгу вошло топ-33 самых откровенных разговоров с выдающимися государственными деятелями. Среди них: Мустафа Найем, Сергей Власенко, Ольга Богомолец, Владимир Литвин, Саакашвили, Марина Ставнийчук, Нина Южанина и многие др. Диалоги с гостями были посвящены таким актуальным проблемам государственного управления в Украине, как реформа образования и медицины, борьба с коррупцией, выборы Президента, новая полиция, е-декларирование и т.п.

Издание «Докаz» планировалось как громкий голос известных политиков, выдающихся государственных деятелей, лидеров мнений и культурной элиты общества, как комплексная мнение о том, как живет сейчас наша страна. Как объясняет автор, книга предназначена для тех людей, которые не имели возможности посмотреть соответствующую передачу по телевидению или в Интернете, но которым не безразлична судьба современной Украины.

«Сегодня это издание должно стать фундаментом, который мы заложим в основу формирования новой качественной мысли об Украине, анализируя опыт прошлых лет», - отмечает автор книги Алексей Шевчук.

Издание готовится при поддержке издательства «Юридическая практика», телеканала Zik, образовательной платформы Legal High School, а также АО Barristers.

Официальная презентация книги планируется в рамках V Международного форума продвижения юридических услуг, который состоится в Киеве 13-14 декабря 2018 года.

Сделать предварительный заказ книги можно уже сегодня, подав соответствующую заявку по e-mail: zakaz@pravo.ua или по тел. +38 (068) 5461042.





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