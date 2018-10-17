Сегодня 17 октября 2018 года, 13:27

Чем глобальная торговая война грозит Украине, обсудили на конференции в Киеве

Ситуацию в сфере международной торговли в последнее время все чаще описывают как «мировая торговая война». Как происходящие процессы влияют на украинскую экономику, обсуждали на конференции «Торговые войны: украинский бизнес под угрозой?». Мероприятие было организовано ЮФ «Ильяшев и Партнеры» при поддержке Украинского союза промышленников и предпринимателей.

«Торговые войны наносят непоправимый урон международной торговле и странам, которые в них вовлечены», — отметила модератор Алена Омельченко, руководитель практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры», открывая дискуссию. Сделав краткий обзор актуальных тенденций, она предложила обсудить, насколько Украина готова к глобальным вызовам.

Виктор Галасюк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства, прокомментировал, как Украина может и должна защищать национальных производителей и национальный рынок. Он поделился идеями по модернизации украинской экономики (создании добавленной стоимости) и соответственно структуры украинского экспорта. Г-н Галасюк акцентировал особое внимание на необходимости широкого привлечения инвестиций: «Мы должны сделать все возможное, чтобы иностранные инвесторы стали нашими союзниками».

Ренато Антонини, партнер JONES DAY (Брюссель), сосредоточился на вопросах использования разнообразных экспортных ограничений. Он, в частности, назвал риски, с которыми может столкнуться государство при применении экспортных ограничений, а также прокомментировал подходы ВТО, кризис организации и перспективы ее реформирования.

Подробнее о кризисе ВТО и реформаторских инициативах участникам конференции рассказала Ирина Врублевская, заместитель директора департамента по доступам к рынкам и взаимодействию с ВТО Министерства экономического развития и торговли Украины.

Иван Юрченко, начальник управления договорной и общеправовой работы дирекции по правовому обеспечению «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», поделился опытом защиты украинского бизнеса на внешних рынках. «Украинский бизнес нуждается в четкой стратегии на уровне государства, в государственных институтах, которые бы поддерживали бизнес», — отметил г-н Юрченко. В то же время он подчеркнул, что бизнес должен предпринимать самостоятельные меры для своей защиты и эффективно использовать имеющиеся инструменты с учетом своих стратегических целей.

Денис Красников, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, говорил о возможностях украинского бизнеса, которые открываются в связи с ведением США заградительных мер в отношении китайских производителей и ответных действий Китая — отдельные позиции на обоих рынках могут успешно быть замещены производителями из других стран, в том числе из Украины. Он также прокомментировал заградительные меры, применяемые другими странами. «Выиграют те, кто вовремя сориентируется и начнет работать», — уверен г-н Красников.

По мнению Андрея Демчука, директора департамента привлечения инвестиций МЭРТ, турбулентность в международной торговле неизбежно оказывает влияние на сферу инвестирования. В этом контексте Украине нужно мобилизовать ресурсы и определить стратегию развития экономики на 10-20 лет. «Нужно думать о том, как защитить свои интересы в будущем», — резюмировал Андрей Демчук.