ВС РФ признал законной поставку турбин Siemens в Крым

Верховный суд РФ отказал концерну в рассмотрении кассационной жалобы на решения нижестоящих судов, которые также отказывали Siemens в признании незаконным контракта о поставке турбин в Крым.
В августе этого года Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» подали жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы, который не признал обманом поставку турбин в Крым «Технопромэкспортом» — дочерним предприятием «Ростеха». Компания Siemens тогда требовала вернуть четыре газотурбинные установки, однако после АСГМ организации отказали Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы и Арбитражный суд Московского округа.
О том, что немецкий концерн поставлял турбины в Крым в обход санкций, стало известно летом прошлого года. «Технопромэкспорт» тогда пояснил, что оборудование покупалось на вторичном рынке и модернизировалось на российских предприятиях. В Siemens заявили, что приостанавливают сотрудничество с российскими государственными компаниям.
После этого США ввели санкции в отношении лиц, принимавших участие в поставке турбин в Крым — директора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, а также чиновников Минэнерго Андрея Черезова и Евгения Грабчака.
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