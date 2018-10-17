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ВС РФ признал законной поставку турбин Siemens в Крым

17 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

Верховный суд РФ отказал концерну в рассмотрении кассационной жалобы на решения нижестоящих судов, которые также отказывали Siemens в признании незаконным контракта о поставке турбин в Крым.

В августе этого года Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» подали жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы, который не признал обманом поставку турбин в Крым «Технопромэкспортом» — дочерним предприятием «Ростеха». Компания Siemens тогда требовала вернуть четыре газотурбинные установки, однако после АСГМ организации отказали Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы и Арбитражный суд Московского округа.

О том, что немецкий концерн поставлял турбины в Крым в обход санкций, стало известно летом прошлого года. «Технопромэкспорт» тогда пояснил, что оборудование покупалось на вторичном рынке и модернизировалось на российских предприятиях. В Siemens заявили, что приостанавливают сотрудничество с российскими государственными компаниям.

После этого США ввели санкции в отношении лиц, принимавших участие в поставке турбин в Крым — директора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, а также чиновников Минэнерго Андрея Черезова и Евгения Грабчака.

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