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Прокуратура расследует крушение самолета в ходе военных учений

17 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области, который выполнял учебно-боевой полет в рамках военных учений «Чистое небо-2018». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что 16 октября 2018 года около 17.00 на территории области, недалеко от поселка Уланив Хмельницкого района, упал военный истребитель Су-27УБ, бортовой номер 70, серийный – 96310424040. По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений «Чистое небо-2018», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте инцидента работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

«По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли», — отметили в прокуратуре.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла в ЕРДР сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

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