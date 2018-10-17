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Адвокатов приглашают на второй очный совместный тренинг НААУ и Совета Европы в Одессе

17 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальная ассоциация адвокатов Украины 20 октября 2018 года в г.Одессе проведет очный совместный тренинг с Советом Европы по ведущему образовательному курсу европейской программы обучения представителей юридических профессий в сфере прав человека HELP «Введение в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод» для участников тренинга, проходившего в Одессе 21 июля 2018 года.

Об этом сказано на сайте НААУ.

В рамках второго очного тренинга 20 октября 2018 будет проведено закрепление навыков работы с дистанционным курсом на платформе Moodle с тренерами для закрепления усвоенного материала и подведены итоги заочного самостоятельного обучения участников.

Всем участникам первого очного тренинга будет выдан сертификат повышения квалификации НААУ. Участники, успешно прошедшие обучение по указанному дистанционному курсу, получат сертификат Совета Европы согласно результатам прохождения обучения.

К участию приглашаются все, кто проходит обучение по дистанционному курсу программы HELP и присутствовал на первом очном тренинге в г.Одессе, который состоялся 21 июля 2018 года.

Место проведения: г.Одесса, ул. Жуковского, 14.

Ориентировочное время проведения мероприятия с 10.00 до 16.00.

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