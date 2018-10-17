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Проект «Семейные советники» будет использовать потенциал государства и общественников

17 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня Министерство юстиции Украины запустило проект «Семейные советники» — новую совместную инициативу Минюста, систему бесплатной правовой помощи и общественности, направленную на обеспечение защиты прав граждан в сфере семейного права.

Об этом говорится на сайте Минюста.

«Работа с гражданами, обращающимися в центры и бюро юридической помощи, дала нам возможность проанализировать реальные потребности людей. Это побудило нас на поиск более совершенных форм и методов общения с гражданами», — отметила заместитель министра юстиции Иванна Смачило, презентуя новый проект.

По ее словам, семейные советники — это активные украинцы, лидеры общественного мнения в собственной общине, большинство из которых сами столкнулись с проблемами домашнего насилия и уже давно помогают другим людям бороться за свои права. Они совместно с юристами системы бесплатной правовой помощи, специалистами государственной исполнительной службы, психологами, сотрудниками Национальной полиции и других органов власти будут помогать гражданам получать информацию по вопросам семейного права и защищать их права.

Фактически семейные советники будут работать как волонтеры и обеспечивать коммуникацию между пострадавшими и соответствующими сотрудниками Минюста и других органов государственной власти. Они будут выступать только как вспомогательное звено. Консультации и защиту будут предоставлять гражданам юристы и адвокаты системы бесплатной правовой помощи.

«Фактически мы формируем новое правовое сознание граждан. И начинаем эту работу на уровне городов, непосредственно в общине. После Киева мы запускаем данную инициативу в Одессе и Львове, дальше в сотрудничестве с Международным фондом «Возрождение» мы планируем развить ее в полноценный проект при центрах БПП, с работой во всех регионах страны», — подчеркнула заместитель главы Минюста.

Все семейные советники будут проходить соответствующее обучение, чтобы оказывать оперативную и качественную разъяснительную работу в обществе, после чего необходимая правовая помощь гражданам будет предоставлена уже юристами системы БПП.

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