Сегодня 17 октября 2018 года, 11:45

В Киеве стартовала конференция «Торговые войны: украинский бизнес под угрозой?»

В гостинице Hyatt Regency Kiev начала работу конференция «Торговые войны: украинский бизнес под угрозой?». Организатор мероприятия — юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» при поддержке Украинского союза промышленников и предпринимателей. Генеральный медиапартнер - газета «Юридическая практика».

Модератором мероприятия выступает адвокат, руководитель практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко.

Первая дискуссия будет посвящена глобальной торговой войне и Украине. Вопросы к обсуждению: кризис ВТО: причины, последствия, варианты разрешения; влияние США на международную торговлю; двусторонние соглашения — альтернатива ВТО; Украина и ВТО: зоны риска; чем глобальная торговая война грозит Украине и украинскому бизнесу; возможности защиты национальных интересов.

В фокусе внимания второй дискуссии — меры торговой защиты и экспортный контроль в Украине. В частности, спикеры сосредоточатся на таких вопросах: кого на самом деле защищают торгово-экономические ограничения; обзор мер торговой защиты, применяемых Украиной и применяемых к Украине; эмбарго и санкции — на что обращать внимание бизнесу; экспортный контроль: особенности украинской практики; превентивные меры украинского бизнеса; внешнеэкономические договоры: на что обращать внимание при подготовке и подписании.