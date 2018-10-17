Украинского винодела оштрафовали за копирование этикетки Martini

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в сумме на 795,6 тыс. грн на винный завод «Нива» в Одесской области за использование упаковки для своего вермута Fratelli Bianko, который копирует оформление упаковки вермута Martini Bianсo итальянского завода Martini & Rossi. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает UBR.ua.
Украинский завод оштрафован за нарушение, предусмотренное статьей 4 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции».
Также «Нива» оштрафована еще на 794,7 тыс. грн за распространение информации, вводящей в заблуждение (статья 15-1 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции»).
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