Сегодня 17 октября 2018 года, 09:55

Украинского винодела оштрафовали за копирование этикетки Martini

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в сумме на 795,6 тыс. грн на винный завод «Нива» в Одесской области за использование упаковки для своего вермута Fratelli Bianko, который копирует оформление упаковки вермута Martini Bianсo итальянского завода Martini & Rossi. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает UBR.ua.

Украинский завод оштрафован за нарушение, предусмотренное статьей 4 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции».

Также «Нива» оштрафована еще на 794,7 тыс. грн за распространение информации, вводящей в заблуждение (статья 15-1 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции»).