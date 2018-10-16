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LHS: споры о существенных условиях договора — цене, валюте, сроках

Сергей Ковтун, судья Хозяйственного суда г.Киева в рамках Школы судебной практики выступил с лекцией о существенных условиях договоров в хозяйственном праве. Как отметил спикер, содержание договора формируют его условия, которые определяют содержание юридической связи между субъектами договора.

По словам г-на Ковтуна, существенными условиями договора являются цена, валюта и сроки выполнения договора. В зависимости от механизма формирования цены делятся на свободные (устанавливаются субъектами хозяйствования самостоятельно или по согласию сторон) и регулируемые государством. Спикер отметил, что в Гражданском кодексе (ГК) Украины понятие цены договора немного отличается от предусмотренного в Хозяйственном кодексе (ХК) Украины. ХК Украины определяет цену как существенное условие договора. Согласно гражданскому законодательству цена не является существенным условием даже в случае заключения сторонами платного договора.

Как отметил спикер, правила изменения цены в договорах, изложенные в части 2 статьи 632 ГК Украины, заключаются в том, что изменение цены после заключения договора допускается лишь в случаях и на условиях, установленных договором или законом.

Судья посоветовал слушателям определять механизмы изменения цены договора еще при формировании его условий.

Также лектор затронул тему определения цены ипотечного имущества, которое реализуется по решению суда. «До последнего времени при рассмотрении дел об обращении взыскания на предмет ипотеки суды руководствовались постановлением пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 24 ноября 2014 года №1 «О некоторых вопросах практики решения споров, возникающих из кредитных договоров», — обратил внимание спикер. В частности, Пленумом было установлено следующее: в случае если хозяйственный суд признает обоснованными исковые требования об обращении взыскания на предмет ипотеки, в силу предписаний статьи части 1 статьи 39 Закона Украины «Об ипотеке» в резолютивной части решения суда должна быть установлена начальная цена реализации предмета ипотеки.

По словам г-на Ковтуна, участники хозяйственных отношений пытаются защитить себя от курсовой разницы путем признания недействительными договоров полностью или только в части условий о порядке формирования цены.

Что касается срока договора, то судья обратил внимание, что срок, как и цена, не является существенным условием в хозяйственных договорах. Спикер остановился на проблематике определения срока исполнения обязательства, обусловленного фактом продажи товара. Нередки случаи, когда покупатель товара определяет срок оплаты товара после его продажи (как правило, это происходит в больших торговых сетях). «При возникновении споров о взыскании стоимости товара покупатель обосновывает отсутствие своей обязанности оплаты товара отсутствием факта его продажи», — отметил г-н Ковтун. По его словам, судебная практика идет по пути отказа в удовлетворении такого рода исков, ссылаясь на то, что это отлагательное условие, с которым связано наступление прав и обязанностей.