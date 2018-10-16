На сайте Президента Украины опубликован Указ №304 / 2018 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня юриста».
За весомый личный вклад в развитие правового государства, обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм постановляется:
наградить орденом Даниила Галицкого
- Максима Бударина — заместителя руководителя службы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Украины»:
- Александру Артюху — заместителю начальника управления Департамента Генеральной прокуратуры Украины;
- Ирине Бондаренко — главному консультанту Главного департамента Администрации Президента Украины;
- Роману Верешу — председателю общественной организации «Черниговщина», г.Чернигов;
- Виктории Гаврилкиной — научному консультанту судьи Конституционного Суда Украины;
- Наталье Гнатенко — начальнику отдела Департамента Генеральной прокуратуры Украины;
- Геннадию Гончаруку — заместителю директора Департамента Министерства внутренних дел Украины;
- Александру Доброгорскому — заместителю председателя Днепропетровского областного совета;
- Юрию Ирсе — научному консультанту судьи Конституционного Суда Украины;
- Ивану Калауру — заведующему кафедрой Тернопольского национального экономического университета;
- Алексею Капитонову — первому заместителю директора департамента Секретариата Кабинета Министров Украины;
- Виктору Козаченко — судье Апелляционного суда Николаевской области в отставке;
- Юрию Ломаге — адвокату, г.Львов;
- Ларисе Надточий — главному консультанту секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
- Николаю Николайчуку — судье Хмельницкого окружного административного суда в отставке;
- Елене Павлюк — заместителю руководителя Секретариата — уполномоченному по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Государственного управления делами;
- Владимиру Паровому — заместителю начальника управления Департамента Генеральной прокуратуры Украины;
- Валентине Репех — судье Хозяйственного суда Черниговской области в отставке;
- Алексею Резникову — адвокату, г.Львов;
- Ивану Собине — судье Апелляционного суда Ровенской области в отставке;
- Федору Соколенко — судье Полтавского окружного административного суда в отставке;
- Валентине Устименко — члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- Анатолию Федуниву — заместителю начальника управления — начальнику отдела Департамента Генеральной прокуратуры Украины;
- Владимиру Янко — прокурору Луганской области.
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