Vox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар Удаляю, не читая Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш Добиваюсь исключения моего номера из рассылки Обращаюсь в суд Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.