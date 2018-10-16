Европейский Союз готов начать торговый арбитраж с Украиной для отмены моратория на вывоз леса-кругляка как нарушающего Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает АгроИнсайдер.
«К сожалению, Украина действительно с введением моратория на вывоз леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации. Это обязательство будет рассматриваться в рамках торгового арбитража. И со стороны Евросоюза есть готовность начать этот торговый арбитраж между Украиной и ЕС», — сказала она на брифинге в пятницу в Киеве.
По словам И.Климпуш-Цинцадзе, снятие моратория исключено из перечня условий предоставления Евросоюзом макрофинансовой помощи.
Ранее Президент Петр Порошенко предложил исключить из Закона «О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» пункт о том, что на 8 лет запрещается экспорт топливной древесины (дров). Порошенко отметил, что такой запрет противоречит обязательствам Украины в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации с ЕС.
4 сентября с.г. Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями Президента Украины об исключении из Закона «О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» запрета экспорта дров.
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