Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 октября 2018 года, 18:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЕС готов инициировать спор в торговом арбитраже из-за моратория на вывоз леса-кругляка

16 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Европейский Союз готов начать торговый арбитраж с Украиной для отмены моратория на вывоз леса-кругляка как нарушающего Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает АгроИнсайдер.

«К сожалению, Украина действительно с введением моратория на вывоз леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации. Это обязательство будет рассматриваться в рамках торгового арбитража. И со стороны Евросоюза есть готовность начать этот торговый арбитраж между Украиной и ЕС», — сказала она на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, снятие моратория исключено из перечня условий предоставления Евросоюзом макрофинансовой помощи.

Ранее Президент Петр Порошенко предложил исключить из Закона «О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» пункт о том, что на 8 лет запрещается экспорт топливной древесины (дров). Порошенко отметил, что такой запрет противоречит обязательствам Украины в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации с ЕС.

4 сентября с.г. Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями Президента Украины об исключении из Закона «О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» запрета экспорта дров.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Відбулася Міжнародна практична конференція «Сучасне виконавче провадження в умовах реформування системи судочинства та суміжних правових інституцій. Впровадження європейського досвіду»

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»!

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом