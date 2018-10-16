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Нарушение при совершении исполнительной надписи статьи 88 Закона о нотариате — основание для признания ее не подлежащей исполнению

Нарушение при совершении исполнительной надписи статьи 88 Закона Украины «О нотариате» является самостоятельным и достаточным основанием для признания ее не подлежащей исполнению. К такому выводу в одном из своих последних решений пришел Верховный Суд, передает портал «Судебная власть Украины».

Согласно фабуле дела, общество обратилось в арбитражный суд с иском к банку о признании исполнительной надписи нотариуса не подлежащей исполнению. Хозяйственный суд г.Киева решением от 29 ноября 2017 года в удовлетворении иска отказал в полном объеме. Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 15 мая 2018 года решение местного хозяйственного суда отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен.

Верховный Суд поддержал позицию апелляционного суда относительно наличия оснований для удовлетворения иска, учитывая следующее.

Пунктом 3.1 главы 16 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины и частью 1 статьи 88 Закона Украины «О нотариате» предусмотрено, что нотариус совершает исполнительные надписи при условии, в частности, что со дня возникновения права требования в отношениях между предприятиями прошло не более одного года, а пунктом 3.4 Порядка предусмотрено, что сроки, в течение которых может быть совершена исполнительная надпись, исчисляются со дня, когда у взыскателя возникло право принудительного взыскания долга.

Таким образом, в соответствии со статьей 88 Закона Украины «О нотариате» и пунктом 3.1 главы 16 раздела II Порядка срок для совершения исполнительной надписи связывается именно с возникновением у взыскателя права требования к должнику. Следовательно, право требования у взыскателя возникает с момента ненадлежащего исполнения обязательства должником в установленный договором срок.

Установив, что сроком окончательного возврата кредита является 5 октября 2015 года, а с заявлением о совершении исполнительной надписи к частному нотариусу банк обратился 10 февраля 2017 года, Верховный Суд согласился с выводом апелляционного хозяйственного суда о нарушениях при совершении обжалуемой исполнительной надписи положений статьи 88 Закона Украины «О нотариате», поскольку со дня возникновения права на иск прошло больше одного года.

Кроме того, коллегия судей отметила, что доводы заявителя о соблюдении им требований статьи 35 Закона Украины «Об ипотеке» и направление ипотекодателю письменного требования об устранении нарушения не влияют на факт пропуска годичного срока согласно части 1 статьи 88 Закона Украины «О нотариате».

При этом Верховный Суд отметил обоснованность утверждения заявителя об ошибочности выводов апелляционного хозяйственного суда по поводу того, что предоставленные нотариусу документы не подтвердили бесспорности размера задолженности. Суд апелляционной инстанции не учел, что согласно пункту 2 Перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов (утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июня 1999 №1172), для получения исполнительной надписи по кредитным договорам, по которым должниками допущена просрочка платежей по обязательствам, добавляются оригинал кредитного договора и заверенная взыскателем выписка со счета должника с указанием суммы задолженности и сроков ее погашения с отметкой взыскателя о непогашении задолженности. Суды обеих инстанций установили, что банк предоставил нотариусу выписки с лицевых счетов.

С постановлением можно ознакомиться по ссылке.