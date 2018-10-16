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Презентовано новое исследование об известных западноукраинских адвокатах

16 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Центр исследований адвокатуры и права выпустил очередное издание об истории украинской адвокатуры — «Адвокатская и общественно-политическая деятельность Владимира Бемко и Михаила Захидного». Издание подготовлено в рамках серии «Адвокатская биографистика». Авторы монографии — Ирина Василик и Елена Луговая.

О выходе издания сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В исследовании говорится о двух западноукраинских адвокатах, отметившихся активным участием в общественно-политической жизни в период освободительной борьбы. В частности, освещен вклад двух юристов в государственное строительство и национальное возрождение, деятельность по защите участников резонансных политических дел межвоенного периода. Исследование основывается на мемуарах В.Бемко и М.Захидного, речах адвокатов в судах, фото из личного архива и процессуальных документах того времени. Как известно, оба адвоката являются уроженцами Тернопольской области.

«Книга рассчитана на адвокатов, юристов, краеведов, историков, изучающих новейшую историю Украины и историю адвокатуры», — говорится на сайте НААУ.

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