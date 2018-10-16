Генпрокурор объяснил, почему в делах о взрывах на складах боеприпасов нет обвиняемых

В уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «РБК-Украина».
По его словам, причиной является проведение большого количества экспертиз для выяснения причин возникновения пожаров на артскладах.
«По всем случаям с чрезвычайными ситуациями на складах открыты соответствующие уголовные производства. Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения», — сообщил г-н Луценко.
Генпрокурор отметил, что основной версией пожара в Калиновке (Винницкая область) является диверсия. «Основной версией в Калиновке является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к исполнению своих служебных обязанностей», — добавил Юрий Луценко.
Генпрокурор отметил, что по всем делам по пожарам на артскладах необходимо провести экспертизы.
«Экспертизы, к сожалению, тянутся больше года в каждом из случаев. Причем экспертиз около 10 в каждом случае. Они требуют достаточно больших работ. Поэтому на данный момент обвинительные акты не вручены», — сообщил глава ГПУ.
Сохранить:
Контакты:
Как вы поступаете с sms-спамом?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Відбулася Міжнародна практична конференція «Сучасне виконавче провадження в умовах реформування системи судочинства та суміжних правових інституцій. Впровадження європейського досвіду»
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: