Сегодня 16 октября 2018 года, 17:14

Генпрокурор объяснил, почему в делах о взрывах на складах боеприпасов нет обвиняемых

В уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «РБК-Украина».

По его словам, причиной является проведение большого количества экспертиз для выяснения причин возникновения пожаров на артскладах.

«По всем случаям с чрезвычайными ситуациями на складах открыты соответствующие уголовные производства. Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения», — сообщил г-н Луценко.

Генпрокурор отметил, что основной версией пожара в Калиновке (Винницкая область) является диверсия. «Основной версией в Калиновке является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к исполнению своих служебных обязанностей», — добавил Юрий Луценко.

Генпрокурор отметил, что по всем делам по пожарам на артскладах необходимо провести экспертизы.

«Экспертизы, к сожалению, тянутся больше года в каждом из случаев. Причем экспертиз около 10 в каждом случае. Они требуют достаточно больших работ. Поэтому на данный момент обвинительные акты не вручены», — сообщил глава ГПУ.