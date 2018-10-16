Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 октября 2018 года, 17:14

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Генпрокурор объяснил, почему в делах о взрывах на складах боеприпасов нет обвиняемых

16 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

В уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «РБК-Украина».

По его словам, причиной является проведение большого количества экспертиз для выяснения причин возникновения пожаров на артскладах.

«По всем случаям с чрезвычайными ситуациями на складах открыты соответствующие уголовные производства. Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения», — сообщил г-н Луценко.

Генпрокурор отметил, что основной версией пожара в Калиновке (Винницкая область) является диверсия. «Основной версией в Калиновке является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к исполнению своих служебных обязанностей», — добавил Юрий Луценко.

Генпрокурор отметил, что по всем делам по пожарам на артскладах необходимо провести экспертизы.

«Экспертизы, к сожалению, тянутся больше года в каждом из случаев. Причем экспертиз около 10 в каждом случае. Они требуют достаточно больших работ. Поэтому на данный момент обвинительные акты не вручены», — сообщил глава ГПУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Відбулася Міжнародна практична конференція «Сучасне виконавче провадження в умовах реформування системи судочинства та суміжних правових інституцій. Впровадження європейського досвіду»

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Газета «Юридическая практика» стала официальным информационным партнером «Futsal Advocate Cup»!

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом