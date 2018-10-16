Сегодня 16 октября 2018 года, 18:52

Полицейским на Донбассе сдался боевик, охранявший захваченное здание милиции

Экс-охранник захваченных админзданий Бахмута сдался полицейским. В 2014 году мужчине было поручено следить за правопорядком в Бахмуте и осуществлять охрану захваченного горотдела милиции. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Сейчас полицейские проверяют его на непричастность к совершению тяжких преступлений за период «службы» в рядах так называемой ДНР.

«В марте-июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на коммунальном предприятии время «подрабатывать» у террористов. За «службу» боевики ему платили провизией», — сообщают подробности в Нацполиции.

После того, как в Славянске началась активная фаза освобождения населенного пункта от оккупантов, наемник испугался и вернулся домой.

Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность освободиться от наказания, мужчина решил воспользоваться шансом.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

После прохождения проверки и установления факта, что во время пребывания в рядах «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на часть 6 статьи 260 УК Украины. Согласно норме, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, но добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.