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НААУ начинает сотрудничество с Всеукраинским профсоюзом адвокатов

16 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальная ассоциация адвокатов Украины и Всеукраинский профессиональный союз адвокатов Украины подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова и председатель профсоюза Надежда Коренная во время выездного заседания САУ в Закарпатской области, сообщает сайт Ассоциации.

В рамках меморандума стороны будут обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, проводить совместные мероприятия, направленные на укрепление роли адвокатов в Украине, выступать соорганизаторами профессиональных мероприятий для адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов. Направлениями сотрудничества определены содействие повышению правовой культуры адвокатов; исследование международного опыта и развитие международного сотрудничества в сфере адвокатской деятельности; осуществление анализа действующего законодательства как Украины, так и других государств в сферах адвокатской и правоприменительной деятельности; проведение мероприятий по повышению квалификации.

Основной целью деятельности профсоюза адвокатов является представительство и защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза адвокатов во взаимоотношениях с работодателями, в том числе защита права каждого члена профсоюза адвокатов на свободный выбор профессии, повышение жизненного уровня на основе справедливой оплаты труда и т.д.

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