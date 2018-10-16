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Полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой Степана Бандеры

16 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры со стороны британца Грэма Филипса, который отстаивает российские интересы, сообщает «УП».

Генеральное консульство Украины в Мюнхене заявляет:

«В связи с большим общественным резонансом и многочисленными запросами СМИ относительно совершения гражданином Великобритании Г.Филипсом акта вандализма на могиле Бандеры в Мюнхене информируем, что 15 октября Генконсульство безотлагательно связалось с Управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании».

В результате было открыто дело и осуществлены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия.

15 октября 2018 года, в 59-ю годовщину убийства Степана Бандеры агентом КГБ в Мюнхене, пророссийский провокатор и пропагандист Грэм Филипс на кладбище Вальдфридгоф прикрепил к кресту на могиле известного украинца надпись «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

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