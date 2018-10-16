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Сегодня 16 октября 2018 года, 15:35

Полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой Степана Бандеры

Полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры со стороны британца Грэма Филипса, который отстаивает российские интересы, сообщает «УП».

Генеральное консульство Украины в Мюнхене заявляет:

«В связи с большим общественным резонансом и многочисленными запросами СМИ относительно совершения гражданином Великобритании Г.Филипсом акта вандализма на могиле Бандеры в Мюнхене информируем, что 15 октября Генконсульство безотлагательно связалось с Управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании».

В результате было открыто дело и осуществлены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия.

15 октября 2018 года, в 59-ю годовщину убийства Степана Бандеры агентом КГБ в Мюнхене, пророссийский провокатор и пропагандист Грэм Филипс на кладбище Вальдфридгоф прикрепил к кресту на могиле известного украинца надпись «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».