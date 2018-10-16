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LHS: особенности рассмотрения споров, связанных с изменением, расторжением (прекращением) договоров

16 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Занятия в Школе судебной практики в рамках Legal High School на этой неделе начали судья Хозяйственного суда г.Киева Олеся Дупляк и помощник судьи Хозяйственного суда г.Киева Александра Причко.

В начале лекции г-жа Дупляк напомнила слушателям, что основаниями для изменения гражданского договора в соответствии со статьей 651 Гражданского кодекса (ГК) Украины являются взаимное согласие сторон, односторонний отказ от договора, решение суда в случае существенного нарушения условий договора.

Г-жа Дупляк посоветовала перед обращением в суд определить характер спорных отношений, а затем — сферу правового применения к этим правоотношениям. Спикер также представила слушателям постановление Верховного Суда Украины от 15 марта 2017 года по делу №910/26993/15 относительно внесения изменений в договор.

Об особенностях расторжения договора слушателям рассказала Александра Причко.

Лектор обратила внимание на статьи 525, 526 ГК Украины, которые гласят о том, что стороны должны соблюдать права и обязанности, предусмотренные в договоре. Также спикер напомнила, что договор начинает действовать с момента достижения согласия сторон, государственной регистрации или нотариального удостоверения, если соответствующие требования к договору установлены законодательством.

Спикер привела в пример договор подряда, в котором предусмотрена поэтапная оплата выполнения услуг. Если в таком договоре указано, что заказчик должен внести 30% оплаты, а фактически уплатил 25%, то подрядчик имеет право обратиться в суд с иском о расторжении договора подряда, ссылаясь на нарушение существенных условий договора. При этом, по ее лектора, если подрядчик на свой риск начал осуществлять работы, обратиться в суд с иском о расторжении договора на указанном основании он уже не может.

Спикер также упомянула постановление Большой Палаты Верховного Суда от 3 марта 2018 года по делу №910/5394/15-г. Предметом спора по данному делу было расторжение договора аренды земельного участка на основании наличия задолженности по арендной плате, которая была погашена после обращения истца в суд с соответствующим иском.

В завершение лекции спикеры рассказали о дате вступления в силу изменений к договору. По словам г-жи Дупляк, изменения к договору по решению суда вступают в силу не ранее вступления в силу самого решения суда.

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