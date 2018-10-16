В России введут штраф за злоупотребление правом на митинг

Депутаты Госдумы РФ во втором чтении одобрили законопроект о штрафах до 100 000 руб. за злоупотребление правом на организацию массовых мероприятий и подачу заявок на митинги без цели их проведения.
Организаторы митингов будут наказываться «за неисполнение обязанностей по информированию граждан, органа исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуправления о принятии организатором публичного мероприятия решения об отказе от проведения». Под эту же норму попадет и умышленное непроведение митинга, несмотря на поданное заявление о его организации.
В таких случаях граждан будет ожидать штраф в размере от 5000 до 20 000 руб., должностные лица будут оштрафованы на сумму от 10 000 до 30 000 руб., юридические — от 20 000 до 100 000 руб.
Ранее президент подписал закон, согласно которому организаторы митинга обязаны уведомлять об их отмене государственные и муниципальные органы, а также потенциальных участников не менее чем за сутки.
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